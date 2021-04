Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

«Lo diciamo sottovoce, ma tanto sottovoce». Giuseppe Dal Ben, direttore generale dell'Azienda ospedaliera di Padova, esordisce nel punto-stampa settimanale ripetendo come un ritornello questo concetto. «Non abbiamo alcuna bandiera della vittoria da alzare». Dopo questa premessa per evitare illusioni, però, ci sono i numeri. Sono tanti e tutti incoraggianti. Nei due ospedali di Padova calano i ricoveri complessivi e anche quelli in...