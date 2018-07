CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO CHOC«Sollievo? Come posso provare sollievo. Questa per me è una ferita ancora più grande. A farmi del male sono state delle persone della mia stessa famiglia. E' un'atrocità». Dorota Turek, 49enne di origini polacche la notte tra il 28 febbraio e il primo marzo scorsi, poche ore prima del duplice omicidio di Rolle, è stata rapinata da due banditi incappucciati nella sua casa adagiata sui colli di Col San Martino. Per un'ora ha cercato di resistere alle botte e alle scariche di Taser che i malviventi, non contenti dei 1.800 euro in...