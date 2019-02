LO CHOC MORGANO A Morgano la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO CHOCMORGANO A Morgano la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. In molti avevano seguito i notiziari delle 13 che parlavano di quel giovane nuotatore colpito da un proiettile all'esterno di un bar della capitale. Ma quasi nessuno aveva capito, il nome non era stato ancora diffuso, che si trattava proprio di Manuel Mateo Bortuzzo. «È proprio lui? -chiedevano conferma ieri pomeriggio i vicini di casa- Non è possibile! È un ragazzo tranquillo, uno sportivo, chi mai potrebbe volergli fare del male»? Il giovane, prima di...