Livelli record anche in laguna Rio Novo osservato speciale

ARIA MALSANAVENEZIA Se si respira male nel traffico della terraferma, non se la passa meglio chi va a passaggio tra le calli. Nel giorno in cui è scattato l'allarme arancio per lo smog, torna l'attualità il problema della città d'acqua, inquinata come quella di terra, ma per cui i vari accordi padani non prevedono limitazioni al traffico acqueo, a differenza di quello su strada. Eppure, la centralina dell'Arpav di Sacca Fisola, l'altro giorno, segnalava un livello di Pm 10 di 110 milligrammi al metro cubo, superiori ai 100 della Bissuola....