SPIAGGE DEVASTATE

JESOLO - BIBIONE Spiagge divorate dalle mareggiate, già in cantiere i primi interventi di messa in sicurezza. Mezzi e operai saranno al lavoro già dalle prossime ore sul litorale est di Jesolo per realizzare interventi d'emergenza a difesa delle zone di spiaggia più colpite dal maltempo degli ultimi giorni. La conferma è arrivata ieri mattina, durante una riunione in municipio dall'ingegner Andrea De Götzen che segue per conto del Genio Civile del Veneto uno dei cantieri attivi sul litorale. Mentre da Bibione il sindaco Pasqualino Codognotto sta organizzando una videoconferenza con il sottosegretario all'Economia Pier Paolo Baretta.

JESOLO CORRE

All'incontro di ieri hanno partecipato l'assessora al Demanio di Jesolo, Esterina Idra, oltre a dirigenti e tecnici e al presidente di Federconsorzi, Renato Martin. Nei prossimi giorni, la ditta incaricata dal Genio Civile sarà impegnata nell'attività di ripristino e messa in sicurezza delle dune esistenti, viste le nuove previsioni di alta marea. Sarà realizzata una barriera lunga un centinaio di metri in corrispondenza della zona più esposta per ridurre il rischio di intrusione marina nelle zone a monte della spiaggia. Un pontone marittimo completerà le operazioni di dragaggio della foce della Piave, iniziate la scorsa primavera e sospese per il ritrovamento di ordigni bellici. L'escavo consentirà il recupero di circa 20mila metri cubi di sabbia per la ricostruzione delle dune erose di fronte al campeggio Adriatico e il rafforzamento di quelle esistenti tra il settimo accesso al mare di viale Belgio e via Orsini. «I danni sono significativi spiega l'assessora Esterina Idra -. In queste giornate siamo rimasti in contatto con la Regione e alla luce della situazione si è reso necessario avviare immediati interventi di messa in sicurezza della spiaggia in tratti specifici per la criticità dei danni provocati dalle mareggiate. Si tratta di prime e temporanee misure in attesa che tra qualche settimana possano prendere avvio più estesi e importanti lavori di protezione e ricostruzione della spiaggia».

BIBIONE CONTA I DANNI

Intanto, dal Faro al litorale antistante via della Luna a Bibione, sono spariti altri 30mila metri cubi di spiaggia che vanno sommati ai già 110mila erosi dall'autunno del 2019. A ciò va aggiunto il problema della pulizia dell'enorme quantità di legna e rifiuti trascinati dai fiumi il cui intervento ha un costo che supera i 50mila euro da compiere prima che la legna si infili nella sabbia. Il sindaco Pasqualino Codognotto, anche presidente dei Sindaci della Costa veneta, deve fare i conti anche con le piene dei fiumi: «La situazione si va normalizzando, ma è ancora impraticabile via Conciliazione a Cesarolo. L'acqua sta scendendo a livelli normali e servirà una ricognizione degli argini del Cavrato per capire se da questa ondata di maltempo sono stati indeboliti». Sull'erosione Codognotto aggiunge: «Bibione è stata ancora una volta colpita dall'erosione per 4 chilometri di costa e per una profondità dai 10 ai 40 metri. Nella prossima conferenza video che stiamo organizzando questi problemi saranno affrontati con il sottosegretario all'Economia Baretta che si farà portavoce con il Governo delle richieste di tutta la Costa veneta».

Giuseppe Babbo

Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

