Ancora tanta gente sulle spiagge, ma niente resse e affollamenti. L'ultimo sabato prima della zona arancione ha fatto arrivare in città numerosi pendolari, soprattutto giovani tra intere compagnie di amici e coppie di fidanzati a passeggio tra via Bafile e il lungomare per l'immancabile rito dell'aperitivo. Ma le presenze sono state inferiori rispetto ai precedenti weekend, forse per effetto della giornata ventosa o per l'impennata di contagi registrata negli ultimi giorni. In ogni caso i controlli non sono mancati e gli agenti della Polizia locale hanno sanzionato con una multa di 400 euro un automobilista residente in Friuli Venezia Giulia che non aveva motivo per essere a Jesolo. E se il clou degli arrivi è atteso per oggi, in piazza Mazzini il clima era quasi malinconico: «C'è meno gente del solito dicono i gestori dei locali il tempo ha influito». Uguali i commenti sulla spiaggia. Il sindaco Valerio Zoggia si è detto preoccupato. «Mi auguro che le nuove chiusure commenta ci permettano di salvare la stagione. È altrettanto fondamentale avviare vaccinazioni di massa: noi siamo pronti a raddoppiare le 10 postazioni al Palainvent, vaccinando anche il 70% della popolazione in un mese».

Tante le presenze a Bibione. C'è chi ha anche optato per fare il tour nelle agenzie per programmare le vacanze. Il vento che soffiava ha poi fatto desistere più di qualcuno a camminare in riva al mare, tanto che in molti hanno deciso di spostarsi in centro. Carabinieri e polizia locale non hanno evidenziato assembramenti ma un via vai di persone che evidentemente hanno voluto arrivare a Bibione prima della chiusura di lunedì. Anche la Brussa di Caorle è stata la metà di moltissime persone. Una giornata, però, anche qui sostanzialmente tranquilla. Numerosi i camper che hanno riempito il parcheggio scambiatore Ecopark all'ingresso della località: i camperisti rimarranno qui fino a stasera per godersi il centro storico ed i lungomari di Caorle nell'ultimo weekend prima dell'inasprimento delle misure anti-contagio. Per oggi, invece, ci si aspettano code in ingresso al mattino ed in uscita in serata: la polizia locale ha predisposto un rafforzamento dei controlli stradali, ma se la località verrà presa d'assalto come una settimana fa sarà impossibile evitare assembramenti in Rio Terrà.

Meno pendolari della spiaggia del solito, invece, a Sottomarina, sempre a causa del vento freddo. Il litorale, quindi, non è stato invaso come negli ultimi fine settimana e non si sono creati assembramenti particolari. Un po' diversa la situazione nei centri di Chioggia e Sottomarina dove, complice, forse, la consapevolezza di trascorrere l'ultimo week end prima dell'instaurazione della zona arancione, gli aficionados della movida hanno riempito i locali.

Una situazione sulla quale è continuata la vigilanza delle forze dell'ordine. Venerdì la notizia della chiusura, per cinque giorni, del wine bar Bellini, in Corso del Popolo, disposta dal Prefetto, ieri un controllo congiunto di carabinieri e polizia locale al Budapest Caffè di piazzale Europa, a Sottomarina. Al momento, però, non è noto se siano state elevate sanzioni o se si sia trattato di dissuasione bonaria. Dopo le 18 la solita coda chilometrica in uscita dalla Città.

