IL RETROSCENA

TRIESTE Una lunga serata di liti al telefono, tentativi di mediazione, una quasi-rottura della collaborazione tra il Fvg e lo Stato. E infine l'irritazione per le polemiche scoppiate a livello locale. Massimiliano Fedriga ha vissuto così le ore immediatamente successive all'annuncio che il Fvg sarebbe diventato zona arancione. La tensione è salita alle stelle soprattutto tra il presidente della Regione e il ministro della Salute, Roberto Speranza. Sono volate parole, i toni si sono alzati sino a configurare una vera propria lite. In quelle ore si decideva il futuro del Fvg almeno per le prossime due settimane, ma il clima era avvelenato anche per altre ragioni. Sul tavolo nazionale è finito anche un comunicato, firmato venerdì dal segretario locale dem Cristiano Shaurli. «La nostra Regione in zona arancione è una notizia che nessuno avrebbe voluto sentire, ma il comitato scientifico si basa su dati e parametri oggettivi e purtroppo oggi questa è la fotografia della pandemia in Friuli Venezia Giulia. Bene avrebbero fatto, nell'interlocuzione fra istituzioni, ad aspettare la giornata di oggi prima di emanare provvedimenti regionali: così abbiamo solo creato speranze e aspettative a settori già duramente provati». È scoppiato il putiferio, tanto da indurre i ministri Speranza e Boccia a richiamare le segreterie locali ad abbassare i toni. Ieri però lo stesso Shaurli è tornato alla carica: «Oggi abbiamo la fotografia - spiega Shaurli - dello stato di salute della nostra sanità e del virus all'interno dei confini regionali». Anche il M5s ha promosso il provvedimento nazionale.

PRIMI CITTADINI

I sindaci di Pordenone, Gorizia, Udine, Trieste e Monfalcone hanno scritto una lettera aperta, parlando di «risvolti inaccettabili per la nostra comunità e contiene valutazioni contradditorie rispetto alla realtà della situazione sanitaria regionale». Ciriani, inoltre ha precisato che nel suo intervento di venerdì si riferiva alla sanità nazionale.

INDUSTRIALI

«Bene ha fatto Fedriga a chiedere un confronto diretto per rendere trasparente, soprattutto alla cittadinanza, ciò che sino a oggi è apparso francamente opaco. Per fare chiarezza ha detto Michelangelo Agrusti sui criteri che determinano l'appartenenza alle diverse aree in cui il Paese è stato, o viene diviso. È indispensabile che ciò avvenga affinché chi deve ottemperare alle decisioni, patendone le conseguenze, possa comprendere meccanismi e criteri che le hanno determinate».

