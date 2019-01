Lite su Strasburgo, Parigi attacca i 5Stelle Ma il Nord Europa fa il pieno delle sedi Ue

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FOCUSROMA Il botta e risposta tra il vicepremier italiano Luigi Di Maio e il ministro francese per gli Affari europei, Nathalie Loiseau, nasconde molto più di un'ostentazione muscolare nel confronto aperto fra Italia e Francia sulla sede europarlamentare di Strasburgo. Dice Di Maio di avere percorso con Alessandro Di Battista quasi 600 chilometri in automobile per arrivarci e comunicare «a tutti i cittadini europei» che quella sede «ci costa 1 miliardo di euro a legislatura per stare aperta 40 giorni l'anno, vogliamo chiuderla». Niente...