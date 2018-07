Lite stradale, il fratello di Meriem picchia un anziano: denunciato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NEL PADOVANOARZERGRANDE (PADOVA) Il fratello di Meriem Rehaily, la ragazza che ancora adolescente è scappata per seguire il mondo del radicalismo islamico, ha spaccato radio e ulna ad un pensionato di 69 anni di Arzergrande oltre a riempirlo di calci e pugni. La brutale aggressione è avvenuta in via Monte Grappa dove la famiglia Rehaily risiede. IL RACCONTOTutto è nato da un banale litigio avvenuto in strada che la stessa vittima, F.F., ha così raccontato ai carabinieri che hanno raccolto la denuncia: «Stavo transitando in auto vicino a...