Lite in strada: le botte, poi l'inseguimento tra la gente

L'AGGRESSIONEPADOVA Le botte, l'inseguimento e l'intervento della polizia. Da una parte un uomo marocchino, dall'altra quattro o cinque nigeriani. La violenta lite è capitata a mezzogiorno a due passi dalla stazione di Padova, sotto gli occhi esterrefatti di numerosi testimoni che a quell'ora camminavano verso il centro. Si tratta dell'ennesimo scontro in quest'area tra uomini di due differenti nazionalità: all'apparenza si è trattato di uno scontro per futili motivi, ma ora gli agenti della Polizia lavorano per capire se dietro ci fossero...