LA POLEMICA

BELLUNO «Non voglio far polemiche ma immaginare che qualcuno, da leghista, abbia preferito la lista Zaia alla lista Lega lo trovo imbarazzante». Le poche parole, schiette e pungenti, del leghista padovano Roberto Marcato hanno rischiato di far scoppiare una guerra intestina al partito di Salvini all'indomani delle elezioni regionali. Il suo commento, senza ulteriori precisazioni, comprendeva infatti tutti coloro che hanno dato le spalle al partito. Senza distinzioni. Ed è per questo che uno dei bersagli di Marcato, assessore regionale uscente rieletto in questi giorni con una valanga di preferenze, poteva sembrare il bellunese Gianpaolo Bottacin. Colui, cioè, che è stato schierato dalla lista Zaia presidente riuscendo, di fatto, a oscurare tutti i candidati della provincia dolomitica e guadagnando la posizione del più votato con ben 9.078 preferenze. Non era così.

TELEFONATA CHIARIFICATRICE

I protagonisti hanno negato, fin da subito, che Marcato si riferisse al suo collega di giunta. La polemica è scoppiata martedì durante un collegamento in diretta da Antenna 3. «Chi non è convinto è bene che se ne vada dal partito ha tuonato Roberto Marcato al microfono dell'inviato Federico Fusetti Non abbiamo bisogno di finti leghisti. Intanto vai dove ti dice il partito. E poi, che uno abbia delle remore a candidarsi con la Lega, proprio non lo capisco. Faremo le nostre valutazioni a nervi saldi». Ieri la discussione è continuata sulle agenzie di stampa ed è finita con una telefonata distesa tra Marcato e Bottacin in cui il primo ha messo in chiaro che il secondo non era obiettivo dell'invettiva. Nelle dichiarazioni alle agenzie Marcato non aveva fatto sconti: «Non mi aspettavo certo un record così elevato di preferenze, anche perché ero candidato nella Lista Lega e si partiva in svantaggio rispetto ai candidati della Lista Zaia. La cosa bella è che sono stato l'unico a prendere voti in tutti i Comuni della provincia di Padova». E ne ha presi davvero tanti. Da solo è riuscito a raccoglierne 11.660, risultando il più votato della regione. Poi ha ribadito la sua ferma opposizione a quanti, tra i suoi compagni di partito, hanno voluto entrare a tutti i costi nella Lista Zaia per essere più sicuri dell'elezione. «Sarò violento con questi presunti leghisti che hanno avuto come obiettivo solo la poltrona e che hanno fatto i salti mortali per essere candidati nella Lista Zaia» ha ribadito Marcato. E poi ha continuato: «Chi è iscritto alla Lega deve essere orgoglioso di essere candidato da questo partito, e invece per qualcuno non è stato così. Da dirigente della Lega non avrò pietà verso queste persone e si dovrà procedere a una verifica delle posizioni».

CASO RIENTRATO

Più di qualcuno ha pensato che Roberto Marcato puntasse il dito contro il candidato bellunese. Ma è stato proprio l'assessore regionale uscente, Gianpaolo Bottacin, l'unico dell'esecutivo ad aver avuto la deroga per correre nella gettonatissima Lista Zaia, a mettere le mani avanti. «Marcato non ce l'ha con me ha spiegato Ci siamo già sentiti. Io non ho insistito per essere inserito nella Lista Zaia. Come ho già spiegato si è trattato di una questione tecnica. Gidoni era l'unico commissario candidato. E per forza doveva correre nella lista del partito. A quel punto, in una provincia come quella di Belluno, si è deciso di andare uno da una parte e uno dall'altra. Ma è stata una decisione concordata e approvata dallo stesso direttorio di cui Marcato fa parte». La pietra tombale è arrivata dallo stesso Marcato. «Bottacin è leghista nel sangue ha chiarito il leader padovano Il mio discorso era generale. Averne come Bottacin! È stata nostra la scelta di mettere lui nella lista Zaia e Gidoni nelle lista Lega». Caso chiuso. Addio polemica.

Davide Piol

