Liste d'attesa infinite, la Regione stabilisce le priorità delle visite

GLI INTENTITRIESTE È sempre guerra aperta fra la Sanità pubblica e le liste d'attesa: nelle Linee di gestione 2019 si mette nero su bianco che le Aziende del Servizio sanitario regionale dovranno proseguire a organizzare le agende delle prestazioni ambulatoriali specialistiche per consentire la prenotazione on line - si legge e nei riguardi dei cittadini deve essere assicurata la garanzia erogativa per le priorità B ad almeno il 95%, per la priorità D ad almeno il 90% e per le priorità P all'85%. Tutte le agende di prenotazione vanno...