Liste d'attesa, il piano di Benazzi

IL MESSAGGIOTREVISO Aumentano le proteste contro le liste d'attesa troppo lunghe per esami e visite specialistiche. L'anno scorso l'ufficio relazioni con il pubblico dell'Usl della Marca ha ricevuto in tutto oltre 10.400 segnalazioni. Di queste, più del 62%, esattamente 6.479, sono state inoltrate da cittadini che si erano stancati di attendere il proprio turno. Alla fine sono stati presi in carico 5.163 solleciti. Il punto è che questi continuano ad aumentare. In modo praticamente esponenziale. PROTESTE IN AUMENTO«C'è stato un boom di...