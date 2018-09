«Liste comuni per la Ue» Il pressing di Berlusconi sbatte sul muro di Salvini `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRATTATIVA ROMA Il vertice è finito da qualche minuto, si è parlato di regionali, della manovra, del sostegno di FI e di Fdi sui decreti sicurezza e immigrazione, poi Silvio Berlusconi accompagna Matteo Salvini davanti all'ascensore interno di palazzo Grazioli. E lì scopre le sue carte: «Perché non facciamo liste comuni alle Europee? Potrei candidarmi anch'io, magari fare il capolista».BRACCIA ALLARGATEIl leader del partito di via Bellerio ascolta ma non risponde. Allarga le braccia e abbandona via del Plebiscito. La nota diramata al...