LA STRATEGIA

BELLUNO Iniezione di liquidità per le imprese bellunesi. «Ammontano ormai a 50 milioni di euro i vari plafond che le Banche di Credito Cooperativo che operano nel Veneto hanno accordato a Fidi Impresa & Turismo Veneto (il Confidi regionale del sistema Confcommercio e Confturismo) per sostenere le esigenze di liquidità delle imprese colpite dall'emergenza straordinaria Covid-19» dichiara Massimo Zanon, Presidente di Fidimpresa, che continua: «Si tratta di nuove linee di credito straordinarie che le imprese potranno richiedere, rivolgendosi alle loro banche per il tramite di Fidimpresa, per ottenere finanziamenti fino a 120 mila euro di durata tra i 18 e i 36 mesi e con preammortamento di 6 mesi a condizioni particolarmente vantaggiose sia da parte delle banche, che del Confidi».

«OSSIGENO ALLE IMPRESE»

«Abbiamo attivato un grande sforzo di sistema, indispensabile per dare ossigeno alle nostre imprese, assicurando loro in questo delicato momento, le disponibilità liquide per far fronte agli urgenti impegni inderogabili nei confronti di dipendenti, fornitori e quant'altro, in attesa della ripresa delle attività. E' un momento difficilissimo della nostra storia e mai come adesso appartenere ad un Sistema organizzato, coordinato e di forte rappresentanza come Confcommercio e Confturismo acquisisce un valore inestimabile ed offre una speranza concreta alle migliaia di micro, piccole e medie imprese che oggi rappresentiamo» dichiara Paolo Doglioni, presidente di Confcommercio Belluno, commentando l'importante intervento del confidi regionale.

LIQUIDITÀ

Oltre a questi interventi necessari per immettere liquidità nel tessuto imprenditoriale del terziario e del turismo del Veneto il ruolo di Fidimpresa è di essere vicino a tutte le imprese turistiche della nostra regione per assisterle per rinegoziare anche le moratorie sui finanziamenti e sui mutui. «Dovranno necessariamente prevedere le nuove scadenze quanto meno nell'estate del 2021» aggiunge Walter De Cassan presidente Federalberghi Belluno Dolomiti.

