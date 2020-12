CAVALLINO-TREPORTI

«Siamo di fronte ad atteggiamenti irresponsabili, non è possibile continuare a venire in massa a Lio Piccolo». Le parole sono quelle della sindaca Roberta Nesto che di fronte all'ennesima calata di massa in laguna ieri non ha ammesso di sentirsi «indignata».

Ma anche «dispiaciuta» per l'assenza di responsabilità e di senso civico. Domenica di sole, ancora una volta l'antico borgo di Lio Piccolo preso d'assalto dai pendolari. Nonostante le temperature meno gradevoli delle scorse settimane, domenica centinaia di auto si sono incolonnate per raggiungere il cuore della laguna nord.

Di fronte al passaggio continuo di auto, gli agenti della Polizia locale hanno dovuto allestire il posto di blocco già a Treporti, all'altezza del cimitero comunale. Alla fine sono state 200 le auto bloccate e fatte tornare indietro.

«E' bastata una giornata di sole commenta Roberta Nesto e ancora una volta abbiamo assistito a un tentativo di invasione al borgo di Lio Piccolo. Mi chiedo cosa ancora non è chiaro: gli spostamenti non necessari vanno evitati, nell'ordinanza della Regione il concetto è indicato in modo esaustivo, eppure centinaia di auto, con a bordo famiglie e coppie si sono messe in moto per fare la classica gita della domenica anche se non è possibile.

Sono indignata, queste persone hanno dimostrato poco rispetto per la propria salute e per quella degli altri. Serve attenzione e senso civico, solo così sarà possibile superare questo momento. Ma con comportamenti scriteriati il rischio è quello di andare incontro a misure restrittive ancora più severe e di prolungare questo periodo difficile». Per bloccare gli arrivi il Comune ha predisposto un posto di blocco a Treporti, con gli agenti della Polizia locale i volontari della protezione civile, un servizio che è stato presidiato anche dall'assessore Alberto Ballarin.

«Sono passate solo le auto di chi aveva prenotato nei locali del borgo prosegue la prima cittadina e i residenti, tutti gli altri sono stati fatti tornare indietro. Questa situazione tra l'altro ci costringe a distogliere risorse da altri servizi di prevenzione nel territorio». Di fondo poi rimane la questione degli accessi a Lio Piccolo. «E' una zona delicata conclude Roberta Nesto che non può sopportare forme di turismo di massa. Oggi i divieti sono imposti dal Covid e dalla necessità di evitare assembramenti, ma quando l'epidemia sarà finita gli accessi dovranno essere regolamentati. Il borgo va valorizzato ma prima di tutto tutelato, stiamo pensando ad accessi a numero chiuso». (g.bab.)

