I CONSULENTI

VENEZIA Tra i ritorni c'è anche quello di Roberto Linetti, il provveditore alle Opere pubbliche andato in pensione poco più di un anno fa. Un altro pensionato Ciriaco D'Alessio, presidente del Magistrato alle acque fino al 2013, è già tra i consulenti che frequentano Palazzo dei X Savi. E ora arriverà anche Roberto Daniele, che ha retto il provveditorato tra i due colleghi, nel triennio 2013 - 2016. Incarichi firmati di recente dall'attuale provveditore alle Opere pubbliche, Cinzia Zincone, per completare quei collegi tecnici previsti dal decreto semplificazioni di quest'estate. Caselle da riempire per legge, tutte retribuite, che allungano la lista di chi ha competenze su laguna e Mose. E non saranno le uniche. Perché a breve arriveranno anche le nomine legate alla nuova Autorità per la laguna: non solo l'atteso presidente, ma anche i membri del comitato di gestione, di quello consultivo, dei revisori dei conti... Un bel manipolo, che si aggiunge agli attuali uomini e donne ai vertici della salvaguardia, tra il provveditore, il commissario sblocca cantieri, l'amministratore rimasto del Cvn, il liquidatore in arrivo. Alla faccia dell'invocata semplificazione di procedure e competenze.

I PRIMI INTOPPI

Intanto le prime nomine del decreto semplificazioni si sono già incagliate. Riguardano i cosiddetti collegi consultivi tecnici, obbligatori per appalti superiori ai 5 milioni, con lo scopo di risolvere gli eventuali contenziosi. Con un'opera da 6 miliardi, Zincone ha deciso di nominarne quattro, suddivisi per aree: opere alle bocche di Porto, Arsenale, sala operativa e servizi informativi. Linetti è stato nominato nel collegio sulle bocche di porto, forse il più problematico. Daniele in quello sull'Arsenale. Entrambi già in stallo. Per legge, il Provveditorato deve nominare due membri, altri due spettano al Cvn. I quattro devono poi nominare un quinto che farà il presidente. Ebbene, le nomine del Cvn sono rimaste a metà, perché i membri individuati dall'ex amministratore straordinario, Giuseppe Fiengo, hanno rinunciato all'incarico dopo le sue dimissioni. Rifiuti della settimana scorsa, così le prime riunioni già fissate per questi giorni sono saltate. E con la transizione in corso, c'è il rischio che si allunghino i tempi.

Da definire restano anche i compensi. Il decreto semplificazioni prevede che sia in ragione della complessità dell'opera e dell'impegno. Fondi in più non ce ne sono. Per gli altri esperti del Provveditorato - in tutto una ventina, tra cui anche D'Alessio - di recente c'è stata sforbiciata. Ora non superano i 15mila euro l'anno.

