LINEA DURA

L'aveva anticipato nei giorni scorsi ed ora è passato alle vie di fatto. Il sindaco di Dolo Alberto Polo ha emanato un'ordinanza con la quale ha disposto la chiusura dei parchi pubblici, delle aree verdi e delle aree ludiche ubicate nel territorio comunale con il divieto assoluto di fruizione di detti luoghi per tutti i giorni della settimana fino alla cessata emergenza che verrà disposta successivamente.

Sarà posta, a cura dell'Ufficio tecnico comunale, apposita segnaletica indicante il divieto disposto sia all'ingresso del percorso ciclopedonale di Rio Serraglio che in prossimità dei parchi pubblici. Gli spazi saranno oggetto di controllo da parte delle forze dell'ordine e coloro che non rispettassero il divieto saranno passibili di denuncia ai sensi delle recenti vigenti disposizioni sull'emergenza per il coronavirus. Nonostante i numerosi inviti ad attenersi alle direttive sull'emergenza coronavirus ed alla necessità di rimanere il più possiibile a casa, a convincere il sindaco a disporre il divieto la presenza di alcuni assembramenti rilevati lungo l'argine del rio Serraglio, canale che confina con i territori di Mira, Pianiga e Fiesso d'Artico, oltre alla presenza di persone nei parchi pubblici comunali.

L.Per.

