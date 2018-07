Linea dura di Palazzo Chigi «Ora non entra più nessuno»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOROMA Porti chiusi e niente più sbarchi di migranti. È questa la linea scelta da Giuseppe Conte, d'intesa con Luigi Di Maio e Matteo Salvini, dopo il deludente risultato del Consiglio europeo. «In Italia non entrerà più nessuno che non ne abbia diritto», dicono a palazzo Chigi. E aggiungono: «La posizione del presidente della Camera Fico che chiede di riaprire i porti italiani è personale, non del Movimento 5Stelle».Il governo, insomma, sceglie la linea dura. Minaccia perfino il veto sul prossimo bilancio europeo e una...