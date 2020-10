L'OSSERVATORIO

BELLUNO In provincia di Belluno quasi un'attività produttiva su dieci viene toccata direttamente dal nuovo Dpcm in vigore da lunedì. O per le limitazioni di orario o per lo stop vero e proprio. Sono infatti 1.461 i bar, ristoranti, gelaterie e altri pubblici esercizi per i quali scatta l'obbligo di anticipare la chiusura alle 18. Ovvero l'8,1 per cento del totale, per 5.517 addetti (il 7,7 per cento dell'intera platea). Altre 178 ditte, invece, per 615 occupati, hanno dovuto fermarsi del tutto in base alle ultime disposizioni governative. Parliamo in questo caso di skilift, seggiovie e impianti di risalita (40 con 364 dipendenti), palestre e centri sportivi (72), cinema (6), centri benessere (17) e altre attività del settore ricreativo. Nel complesso pesano per un punto percentuale. A fare il computo è la Camera di commercio.

RIPERCUSSIONI DIRETTE

«Queste sono tutte stime su attività direttamente interessate al decreto, c'è poi da indagare l'impatto sulle attività collegate, a monte e a valle della filiera», sottolinea il presidente Mario Pozza, che non nasconde una certa preoccupazione sugli effetti del provvedimento: «contribuisce ad aumentare il clima di incertezza che perdura da diversi mesi dopo la fine del lockdown». Finora comunque il virus non pare aver provocato una moria di imprese. Al contrario, nel periodo dell'emergenza, da marzo a settembre, il bilancio è addirittura in attivo (in linea con quanto avvenuto anche su scala regionale): lo stock di ditte attive al 30 settembre, infatti, risulta pari a 13.800 sedi, a cui si aggiungono 4.337 unità locali dipendenti (ovvero filiali controllate da una capogruppo esterna). Nel confronto con fine marzo, si registra un aumento di 40 unità nella prima categoria e di 83 nella seconda. Tra i principali comparti, il commercio perde otto sedi, appena sotto la stazionarietà il manifatturiero (meno 2) e l'alloggio e ristorazione (meno uno). Continua invece il recupero dell'edilizia (14 sedi e 3 filiali in più), nonché la crescita dei servizi alle imprese (14 e 11) e dell'agricoltura (21e 6).

PIU TIMORI CHE OTTIMISMO

Gli analisti dell'ente camerale, tuttavia, mettono ancora una volta in guardia da facili entusiasmi: «Nel secondo e terzo trimestre dell'anno è normale osservare un rimbalzo nel numero di imprese attive, dopo un primo trimestre caratterizzato dal concentrarsi delle cessazioni. Tuttavia, quest'anno, in entrambi i periodi, questo rimbalzo è stato assai più contenuto di quello osservato lo scorso anno, a causa di una significativa discontinuità nei flussi di iscrizioni e cessazioni d'impresa. Tra marzo e settembre 2020, infatti, si osserva un consistente ridimensionamento del numero di iscrizioni e di cessazioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente». Nel Bellunese la frenata sfiora in 40 per cento in entrambe le voci. In altre parole, dietro alla statistica rassicurante sulla platea totale delle aziende, si cela uno stallo, alimentato soprattutto dagli ammortizzatori sociali e dai sostegni straordinari messi in campo per fronteggiare la crisi pandemica. Il vero banco di prova, ribadiscono non a caso dalla Cciaa, si avrà all'inizio del prossimo anno quando, se i sussidi non saranno rinnovati, rischiano di venire al pettine le imprese non in grado di reggersi da sole. «Aleggia una sorta di attendismo, sia sul fronte delle nuove iniziative imprenditoriali, che sul fronte delle chiusure di attività conferma Pozza - Per fortuna ancora non è accaduto nulla, ma è chiaro che permane la preoccupazione per un'eventuale concentrazione di criticità da gestire contemporaneamente, anche a seguito di questo nuovo Dpcm».

Mattia Zanardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA