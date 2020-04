LA SITUAZIONE

LIGNANO La stagione estiva anche per Lignano oramai è seriamente compromessa, gli operatori però stanno cercando di salvare quanto possibile, ma fino a quando non si avranno date certe per potersi muovere non sanno che pesci prendere. Il turismo lignanese è collegato a varie attività: alberghi, il comparto extralberghiero, bar, ristoranti, pizzerie. C'è poi il vasto settore del commercio e ci sono altre attività, ma tutto è collegato al mare e alla spiaggia.

LE SPIAGGE

«Finalmente possiamo muoverci dice Manuel Rodeano, presidente della Lisagest, la società che gestisce gran parte della spiaggia di Sabbiadoro -. In base all'ultima ordinanza emanata dal governatore della nostra Regione Massimiliano Fedriga, siamo in grado di dare il via ai lavori di manutenzione e ripascimento della spiaggia. Ieri ci siamo subito mossi come organizzarci, soprattutto per garantire la sicurezza dei lavoratori, e oggi, salvo imprevisti dell'ultim'ora, cominceremo i lavori di sistemazione della spiaggia di Sabbiadoro. Siamo fortunati che la Regione ha portato a termine i lavori di sua competenza pertanto abbiamo tutta la sabbia necessaria». «Invece i lavori delle spiagge di Pineta e Riviera, di competenza della Regione non sono ultimati dice Giorgio Ardito, presidente della Lignano Pineta che gestisce tale arenile . Oggi (ieri per chi legge ndr), cercherò di contattare l'ingegner Mauro Causero, direttore dei lavori di ripascimento, per sapere se riprendono i lavori oppure se ritengono conclusi. In base alla sua risposta cercheremo di organizzarci. Comunque penso che già con lunedì prossimo di dare inizio ai lavori. Rimane ancora da conoscere la distanza fra gli ombrelloni, quante persone potranno esserci, se i ragazzi sotto una certa età saranno conteggiati, come funzioneranno le scuole nuoto, i giochi in spiaggia, l'animazione, il noleggio dei mosconi e altre attività. Insomma ci sono tante cose che non sappiamo ancora, come comportarci, ci troviamo di fronte ad un'estate particolare». Conclude ricordando «di aver preso contatto con i colleghi di Grado e abbiamo concordato una bozza di comportamento, ma dobbiamo ancora vedere se va bene alla Regione, oppure se dobbiamo attendere disposizioni da parte degli organi superiori, magari per unificarle, insomma sono ancora parecchie cose da chiarire».

GLI HOTEL

Gli albergatori sono «pronti ad aprire dice Enrico Guerin, presidente locale Confcommercio ma manca ancora la mobilità, anche se apriamo cosa facciamo? Poi non sappiamo come comportarci con i pranzi, le colazioni, l'uso delle piscine, insomma da parte nostra la grande maggioranza è pronta ad aprire e seguire tutte le regole necessarie».

«Nel settore commerciale siamo ancora in pochissimi che possiamo aprire dice Alessandro Tollon, vice presidente provinciale di Confcommercio si spera che con il 4 di maggio ci sia qualche spiraglio migliore. Una cosa è certa: i negozi di abbigliamento sono pieni di merce, perché si faceva conto sui ponti di Pasqua, 25 aprile e del primo maggio, quindi i capi primaverili difficilmente ora si possono vendere. Un primo danno economico l'hanno già avuto».

Enea Fabris

