LIGNANO Code al ristorante e folle in spiaggia. Il ferragosto ai tempi del coronavirus a Lignano ha imposto da un lato una giornata senza alcuni appuntamenti tradizionali, per evitare assembramenti, come ad esempio i fuochi di artificio del 15 a Sabbiadoro e del 16 a Pineta, le Frecce Tricolori, e diversi albergatori non hanno dato vita al tradizionale appuntamento per festeggiare il culmine della stagione estiva con i propri ospiti. Dall'altra parte come contropartita, ha riservato agli operatori la grande sorpresa del tutto esaurito.

Non solo gli alberghi e il settore extralberghiero della località hanno fatto il pienone, anche diversi agriturismo dell'entroterra hanno registrato il tutto esaurito. In spiaggia, così tanti bagnanti che i concessionari sono rimasti privi di ombrelloni e lettini. Ci sono stati alcuni casi di turisti colti da malore in spiaggia, perché rimasti troppo esposti al sole: sono subito intervenuti i sanitari del centro di pronto soccorso locale per le cure del caso, ma non si sono verificati fatti gravi. Giornate intense di lavoro anche per i titolari dei chioschi in spiaggia, però con affari d'oro. Anche ristoranti e pizzerie, in particolar modo la sera, sono stati presi d'assalto da una colonia di turisti.

In alcuni ristoranti del centro di Sabbiadoro di grande capienza, verso le 21 sono state registrate all'esterno dei locali qualche centinaio di persone che attendevano che si liberasse qualche poto per sedersi a cena. Per non parlare poi del pubblico della notte, non soltanto nelle discoteche. Aperti il Kursaal che ha all'esterno un ampio terrazzo con piscina e il Mr. Charlie che dispone di un grande giardino. Ci sono poi altri locali pubblici, chiamati pre discoteche dove molti giovani sembravano allergici alla mascherina e tutti a contatto di gomito. Grande quest'anno è la presenza degli italiani, che hanno riscoperto il centro balneare friulano, seguiti dagli austriaci. Pochi invece i tedeschi e i turisti dell'Est.

Purtroppo, far rispettare le più elementari regole anti-coronavirus, nonostante i numerosi controlli messi in atto dal Comune tramite la polizia municipale e altre forze dell'ordine, si è rivelato difficile. Pochssime le persone che indossavano la mascherina. Per gli automobilisti il grande problema era quello di trovare un fazzoletto di terra per parcheggiare. Tutte le sedi stradali erano ricoperte dalle quattroruote, con vetture parcheggiate fino sotto l'argine della laguna.

Grande mole di lavoro per la Polizia municipale impegnata per controlli anti-assembramento in spiaggia, misurazione della temperatura con occhiali termoscanner, interventi al traffico e altri di varia natura lungo gli oltre 150 chilometri di strade interne. Il settore nautico Il diportismo nautico sta vivendo una stagione altalenante, ma non certamente in queste settimane ferragostane. C'è un certo fermento tra i diportisti, che spesso raggiungono le vicine coste slovene e croate. Ad Aprilia Marittima la macchina organizzativa del tradizionale appuntamento con Nautilia (programmata per i due secondi weekend di ottobre) è in pieno svolgimento.

