Cinque agenti della Polizia di Stato di Pordenone hanno manifestato lievi reazioni avverse dopo aver ricevuto mercoledì in Questura la prima dose del vaccino AstraZeneca. Nulla di grave dal punto di vista clinico, dal momento che tutti i sintomi accusati dai cinque agenti rientrano ampiamente tra quelli descritti dalle specifiche legate al prodotto e inviate all'Agenzia italiana del farmaco dall'Ema, l'agenzia europea che ha certificato la possibilità di utilizzare il vaccino in via emergenziale. A causa delle reazioni che si sono manifestate nei cinque agenti vaccinati mercoledì, ieri ci sono state alcune difficoltà legate a un organico leggermente ristretto rispetto al solito. Tutti gli agenti però stanno già meglio e la campagna vaccinale prosegue senza sosta nell'ufficio sanitario della Questura, dove ogni giorno sono garantite dalle 50 alle 60 iniezioni. Per ora l'operazione prevede l'immunizzazione degli agenti con meno di 55 anni, ma già oggi potrebbe arrivare l'ok definitivo all'estensione dell'utilizzo del siero di AstraZeneca sino ai 65 anni. Se confermato, il via libera amplierebbe la platea di potenziali vaccinati in Questura, anche se in seguito alla notizia degli effetti collaterali manifestati da cinque agenti non è mancata qualche perplessità in più nelle ultime ore.

