IL BOLLETTINO

PORDENONE Scende il tasso di contagio in Friuli Venezia Giulia, pur rimanendo alto il numero di nuovi casi giornalieri. Ieri, infatti, a fronte di oltre 10mila tamponi, sono stati trovati 661 nuovi positivi, per un'incidenza sui test del 6,4 per cento. Ancora una volta la provincia più colpita è stata quella di Udine, con ben 425 contagi sui 661 totali. Solo 66, ad esempio, i casi riscontrati in provincia di Pordenone.

I totalmente guariti sono 63.529, i clinicamente guariti 2.169, mentre quelle in isolamento risultano essere 11.214. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 80.283 persone con la seguente suddivisione territoriale: 15.177 a Trieste, 37.494 a Udine, 17.175 a Pordenone, 9.520 a Gorizia e 917 da fuori regione.

IN CORSIA

Ancora in aumento, anche se non si tratta di una vera impennata, i ricoveri negli ospedali della regione. In Area medica sono ospitate 409 persone, tredici in più rispetto all'ultima rilevazione della Protezione civile. In calo di un paziente, invece, i reparti di Rianimazione dedicati alla cura intensiva del Covid, che ora ospitano 63 persone. Si tratta di un dato comunque oltre la soglia di sicurezza impostata dal ministero della Salute.

I DECESSI

Undici le vittime segnalate dal sistema di sorveglianza della Regione, di cui una riferita al mese di febbraio. Un decesso in provincia di Pordenone. A Fanna non ce l'ha fatta una donna di 100 anni, Teresa Maddalena, residente a Fanna. È morta a domicilio ed era positiva al Covid.

I decessi complessivamente ammontano a 2.888, con la seguente suddivisione territoriale: 646 a Trieste, 1.451 a Udine, 598 a Pordenone e 193 a Gorizia.

IL RESOCONTO

Nel dettaglio dei dati di ieri sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati due casi positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali; altrettanti casi sono stati registrati tra gli operatori sanitari all'interno delle stesse strutture. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale la positività al Covid di un medico, due operatori socio sanitari e due infermieri; nell'Azienda sanitaria Friuli occidentale di un terapista della riabilitazione.

