Settanta ibernisti si sono tuffati nelle acque dell'Adriatico. Così al Lido è stato dato il benvenuto al 2020. La mattinata, dal sole e dalle temperature quasi primaverili hanno reso un po' meno ardua l'impresa: l'acqua aveva una temperatura di 7 gradi e mezzo, l'aria, a mezzogiorno in punto, era a 9 gradi. «In linea con le medie del periodo» ha confermato Gianni Arciprete, capitano degli ibernisti, che fanno il bagno al Lido, tutti i giorni dell'anno, compreso l'inverno.

Giornata baciata dal sole, circostanza che ha favorito una grande affluenza sulla spiaggia del Blue Moon. Gli Auguri di Capodanno si confermano così la manifestazione, nata nel 1978 e dunque già arrivata alla quarantaduesima edizione, più partecipata dell'isola con una presenza di oltre duemila persone. Ideata, nelle prime edizioni, dall'avvocato Francesco Mario d'Elia, con l'associazione Venezia Libera, l'iniziativa è stata poi raccolta e presa in mano dal compianto professor Giorgio Pecorai che ne è stato l'anima e il cuore per decenni fino alla sua morte nel 2009. Oggi a renderla possibile è l'associazione Nucleo Protezione Civile del Lido, che, da dieci anni insieme a Vela e al presidente Piero Rosa Salva (sostenitore della prima ora) e ad un gruppo di sponsor locali, ne garantiscono la continuità. Anche quest'anno, nonostante non poche difficoltà, il traguardo è stato raggiunto. La spiaggia ha iniziato ad animarsi con musica e bolle di sapone giganti attrazione per i bambini, già dalle 11. Qualche minuto prima dello scoccare di mezzogiorno, è iniziata la sfilata degli ibernisti che dalla spiaggia si sono diretti verso il mare per il bagno. Dalle 12.15 cotechino lenticchie, ma anche panettone e vin brulè sono stati offerti a tutti i partecipanti con una lunga tavolata. Erano presenti, a salutare il tuffo nell'Adriatico, anche il presidente della municipalità del Lido e Pellestrina Danny Carella e l'attrice Ottavia Piccolo. Poi è toccato a Rosa Salva premiare con l'osella degli ibernisti alcuni dei coraggiosi protagonisti: il riconoscimento al bagnante proveniente da più lontano è andato quest'anno a una turista canadese, per il secondo anno arrivata al Lido per questa occasione, mentre il figlio un bimbo di 10 anni ha ottenuto il primato del più giovane. Una signora olandese, che per otto mesi si è trasferita al Lido e partecipa all'attività del gruppo ibernisti, è stata premiata come veterana tra tutti i bagnanti.

