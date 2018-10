LIDO Quattro bombole del gas, aperte, lasciate davanti al cancello del cantiere.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LIDOQuattro bombole del gas, aperte, lasciate davanti al cancello del cantiere. Un forte odore che ha fatto temere il rischio di una possibile esplosione delle bombole e richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Questa la situazione che ieri mattina, verso le 10.30, ha creato un certo allarme davanti all'ingresso del cantiere della ditta Bergamo Cesare & C in via Malamocco 94 al Lido. Le quattro bombole erano aperte tanto da far temere un presunto atto intimidatorio nei confronti del titolare, Sauro Bergamo, che proprio ieri aveva...