Colpo di scena, le spiagge Coima (non si sa ancora se tutte) ancora impacchettate per l'inverno apriranno i cancelli dal 27 giugno. La società londinese ha sciolto le riserve, confermando che per il 1. agosto sarà attivo anche l'Hotel Excelsior, in attesa della Mostra del Cinema. Anche se gran parte della clientela storica degli stabilimenti Des Bains, Quattro Fontane, Excelsior e Amaranti, in balia dell'incertezza, si è già organizzata orientandosi verso altre soluzioni nell'imminenza dell'inizio della stagione balneare.

Resta da capire quanto affollate potranno essere le capanne, per mantenere il distanziamento sociale in osservanza alle linee guida regionali: le liste degli ospiti dovranno essere conservate in cassaforte (come dati sensibili secretati), a disposizione dell'Ulss nel malaugurato caso di contagio, e via via quotidianamente distrutte allo scadere del 15. giorno. E ognuno si è organizzato in modo diverso.

Alla Venezia Spiagge - oggi aprono anche Zona A e San Nicoletto - dopo un'iniziale ipotesi di 10 persone, il limite massimo è caduto. E per evitare assembramenti all'ingresso il registro delle presenze sarà autocompilato ogni giorno dagli occupanti, che dovranno utilizzare la capanna prevalentemente come spogliatoio per un nucleo familiare alla volta. Braccialetti identificativi per il titolare a fronte di una cauzione (quanti se ne vogliono) con controlli a spot del personale di terra sul numero degli occupanti e sugli assembramenti.

Quindi la stipula del contratto con lo stabilimento responsabilizzerà maggiormente il capocapanna, che dovrà assumersi il compito di vigilare sui suoi coinquilini e richiamarli all'ordine se necessario.

La spiaggia del Consorzio Alberghi aprirà i battenti il 10 giugno e all'atto della firma del contratto in cui si sottoscrive anche il regolamento, il titolare dovrà depositare una lista di potenziali occupanti della capanna, indicativamente al massimo 15, che dovrà rimanere inalterata il più possibile durante la stagione.

Il regolamento - che sarà ben visibile - prevede docce veloci, sanificazione obbligatoria nel passaggio degli arredi da un occupante all'altro (con prodotti procurati autonomamente dal cliente per evitare allergie, macchie sugli asciugamani o altri inconvenienti), braccialetti di colore diverso per fila, per individuare più velocemente i clienti. Con controllo all'ingresso dello stabilimento dell'identità e della corrispondenza del cliente nella lista associa ta alla capanna. In caso di trasgressione ripetuta delle regole si potrebbe arrivare anche all'espulsione senza rimborso del cliente.

Stessa indicazione anche per la spiaggia Sorriso, che aprirà dall'8 giugno al 15 settembre: ciascun titolare dovrà stilare la lista degli occupanti della capanna (il minore possibile) che rimarrà depositata in segreteria.

«La sanificazione esterna competerà ai gestori, quella interna ai locatari della capanna anche per una questione di privacy esordisce l'assessore Francesca Zaccariotto sarà prevista una sanificazione a carico di Veritas nelle spiagge libere confinanti con quelle attrezzate, quindi da una parte quella vicina all'ospedale al Mare, dall'altra quella del Kujaba, che metteranno a disposizione i propri servizi igienici. Ma dovremo organizzarci per garantire la sorveglianza anche per le altre spiagge libere. Per questo abbiamo acquistato dei quad di cui doteremo la polizia municipale in modo da rendere più facili gli spostamenti».

Sarà vietato come lo è sempre stato stendersi sugli scogli a prendere il sole. L'idea è quella di chiudere con una catenella l'accesso dei pennelli a mare, cioè le dighe: trattandosi di opere del Demanio marittimo, i gestori degli stabilimenti su cui insistono non si assumeranno l'onere del controllo anche di queste. Per cui verrà meno una delle mete preferite di chi trascorre comunque le vacanze in spiaggia, ma senza pagare l'occupazione delle capanne.

Ancora infuocato il nodo dei trasporti. «Molti residenti della Giudecca e di Murano non hanno confermato la capanna per l'assenza dei collegamenti balneari - sostiene l'ex consigliere comunale Sebastiano Costalonga - mi auguro che il Comune tenga presente l'eventualità di un mancato introito legato al nodo della carenza dei trasporti

