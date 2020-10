LE STRUTTURE

BELLUNO Domani, venerdì 30 ottobre, i tecnici della ditta di Bolzano che ha vinto la gara indetta dalla Provincia di Belluno per installare i moduli di cui il Liceo Scientifico Galilei ha bisogno per ospitare sei aule, saranno in via Gregorio XVI, sede dell'istituto, per fare un sopralluogo.

IL LICEO GALILEI

«Lo scopo della visita è verificare le condizioni in cui installare il modulo precisa la consigliera provinciale Serenella Bogana». Un modulo che era già pronto e per questo i tempi di installazione saranno, da questo momento in poi, relativamente brevi. «Contiamo che tutto sia pronto per l'inizio del mese di dicembre». Ciò vuol dire che in via preliminare verranno realizzati i sottoservizi acqua, luce e fognature che si rendono necessari perché poi i container siano effettivamente funzionali. Le aule che verranno ricavate saranno sei, ciascuna di 56 metri quadrati; all'interno dei moduli sono previsti anche gli spazi per due bagni più un terzo riservato ai disabili, e anche una bidelleria. Più lunga l'attesa invece per i moduli destinati ad ospitare tre classi del Renier e due del Calvi che verranno installati nel cortile di quest'ultima scuola. In questo caso le settimane previste dal bando sono 15, anche perché il modulo prefabbricato non è già pronto, ma deve essere costruito.

RENIER E CALVI

«La prossima settimana valuteremo le proposte delle tre ditte che ci sono pervenute continua la consigliera provinciale e lo faremo tenendo bene in considerazione le condizioni che sono contenute nelle risposte al bando: non solo economiche, ma anche di funzionalità». Anche perché, superata la pandemia, i moduli verranno utilizzati ogni qual volta sarà necessario le classi di un Istituto che verrà interessato da lavori ed opere di adeguamento o di ristrutturazione. E nel prossimo futuro sono molti in provincia gli interventi di questo tipo. «Quando potrà partire il conto alla rovescia delle quindici settimana? Direi fra 15-20 giorni» spiega la consigliera Bogana. Un calcolo che sposta ad inizio del mese di febbraio l'arrivo dei container necessari a soddisfare le esigenze di Renier e Calvi. A quel punto metà anno scolastico sarà trascorso. E va tenuto conto che le richieste avanzate dalle scuole sono state fatte nel corso dell'estate.

DIDATTICA DIGITALE

Anche l'attivazione della didattica digitale integrata ha allentato un po',almeno un po', l'urgenza. Tutti i container saranno acquistati dalla Provincia. Ma quest'ultima ha chiesto che gli 8 milioni e mezzo che sono stati messi a disposizione dal Fondo dei Comuni confinanti possano essere utilizzati anche per questa progettualità. «Se la nostra idea fosse accolta chiude Bogana allora parte delle risorse da noi già stanziate potrebbero essere investite altrove, perché verrebbero liberati dei soldi». (G.S.)

