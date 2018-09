«Licenzio gli autisti che non azionano le pedane per disabili»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BRACCIO DI FERROMARGHERA Che il sindaco Luigi Brugnaro preferisca solitamente la sciabola al fioretto è cosa nota. Sulla questione delle pedane per disabili degli autobus il primo cittadino interviene a gamba tesissima contro le Rsu che avevano invitato gli autisti a non abbandonare il posto di guida (seguendo, peraltro, le disposizioni date dalla stessa Actv). «Ma dove siamo arrivati? Non è accettabile una cosa del genere - tuona Brugnaro - Io li denuncio e li licenzio. Poi facciano pure causa al tribunale del lavoro, non mi interessa»....