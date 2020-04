SI RIPARTE

BELLUNO Serrande su, ma con prudenza. E tempi limitati: solo al mattino, dalle 9 alle 12. Poi si prosegue, nel pomeriggio, con la consegna a domicilio. I librai della provincia plaudono alla riapertura e alla dignità riconosciuta al libro. Nella consapevolezza che bisogna giostrarsi tra l'opportunità e la regola io resto a casa. Rimangono aperte, infatti, le questioni sulla compilazione del modulo e sulla distanza di sicurezza. C'è chi, intanto, sta pensando di rivedere gli spazi della libreria, chi da domani si attrezza in ottica sanificazione. Perché, per legge (a parte il blocco in alcune Regioni), da martedì romanzi e libretti per bambini si potranno scegliere prendendoli dagli scaffali. In una gimkana tra alcuni dubbi i librai della provincia hanno deciso, insomma, di muoversi su binari comuni: «Si tratta di una apertura di servizio, con orario ridotto precisa Alessandro Tarantola, presidente Ail (Associazione italiana librai) vado fiero di aver trovato la coesione tra noi tutti librai bellunesi. Sta di fatto che il governo riconosce il libro come bene necessario e questo è un gran bel segnale, si è capito che noi librai ricopriamo un ruolo sociale». Una filiera che è in sofferenza può respirare. Con i piedi per terra, comunque: «Ogni libraio avrà cura di assicurare il rispetto di norme sanitarie e di sicurezza precisa Tarantola, che aggiunge siccome siamo consapevoli che le persone non vanno spinte ad uscire di casa noi continueremo nell'offrire l'opportunità di ordinare un libro che poi consegneremo a casa». Al pomeriggio.

A FELTRE

«Sarà, per il cliente, un entra, scegli, paga ed esci. Senza una chiacchiera. E questa è una perdita per il libraio, inevitabile, peraltro, vista la situazione», così commentano la nuova apertura Elisa e Walter Pilotto della omonima libreria di Feltre. Anche loro si allineano: «Martedì noi ci organizzeremo per la sanificazione degli ambienti, terremo aperto, poi, da mercoledì dalle 9 alle 12». In realtà la tendenza di Pilotto è di continuare a privilegiare il sistema con servizio a domicilio. «In nome della sicurezza nostra e dei clienti».

A CORTINA

A Cortina riapre, già alle ore 8 di dopodomani, la libreria di Franco Sovilla che funge da rivendita di quotidiani, molto richiesti nei giorni della quarantena: «Il cartaceo va, c'è voglia di informazioni approfondite e, qui, dove ci sono molti turisti arrivati nella seconda casa per il ponte di Carnevale e rimasti, c'è chi acquista anche tre quotidiani al giorno». Sovilla è titolare dell'unica libreria in Ampezzo: «Anche se la nostra è una piccola comunità abbiamo fatto qualche consegna a casa, ora terremo aperto fino alle 12.30, poi rimaniamo a disposizione per il servizio a domicilio».

A BELLUNO

Porte aperte, martedì alle 9, alla Libreria Campedel di piazza dei Martiri: «Occorre un riadattamento, rivedremo gli spazi, il cliente starà da una parte, mentre noi lavoreremo dall'altra spiega il cambiamento della logistica il titolare Stefano Zanette si dovrà, inoltre, entrare uno alla volta». La riapertura è vista di buon occhio da Zanette: «Già a febbraio era entrata in vigore la legge sulla promozione culturale del libro, ora si prosegue con il riconoscimento che è bene primario». Zanette prosegue nell'analisi dell'emergenza collegata al Covid 19: «All'inizio della quarantena molti clienti si sono arrangiati con i romanzi che avevano a casa, ora si fanno coraggio e ne chiedono di nuovi. E dopo una iniziale richiesta di volumi per gli studenti, collegati alla didattica, mi domandano libri professionali».

Daniela De Donà

