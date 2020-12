LIBRERIE

VENEZIA - Librerie aperte per le festività natalizie, anche in zona rossa. L'ultimo decreto del Governo conferma che le librerie veneziane possono sempre restare aperte. «L'unica restrizione, che purtroppo il Governo non ha voluto rimuovere spiega Giovanni Pelizzato, vice presidente regionale Veneto di Ali (Associazione librai italiani) e presidente metropolitano dell'associazione -, malgrado le reiterate richieste in tal senso indirizzate, è per le librerie nei centri commerciali che dovranno restare chiuse nei giorni festivi e prefestivi. Pertanto i clienti che vorranno venire in libreria nei giorni festivi e prefestivi, 26-27-31 dicembre e 1-2-3-5-6 gennaio potranno giustificare lo spostamento per acquisto bene di prima necessità, mediante autodichiarazione.

Si conferma l'importante risultato che la nostra associazione ha ottenuto già ad aprile quando grazie al riconoscimento del libro bene essenziale le librerie hanno riaperto prima delle altre attività commerciali».

Le vendite di libri a livello di città metropolitana hanno subito quest'anno un calo del 12 per cento, ma in questo periodo si registra, un aumento delle vendite, una corsa all'acquisto di libri per i regali natalizi.

«Nella mia libreria, la Toletta, non facciamo più le confezioni regalo dei libri acquistati continua Pelizzato per sveltire le vendite ed evitare di creare lunghe file fuori del negozio. Forniamo però ai nostri clienti la carta e le etichette per fare il pacchetto regalo da soli e tutti capiscono la situazione. Per diversi motivi il libro sotto le feste è considerato un ottimo regalo e quest'anno, in questa situazione di Natale di guerra, viene desiderato di più del solito.

. Continuiamo anche le consegne a domicilio, per quanti preferiscono non muoversi da casa e soprattutto per i regali. Rimarremo chiusi solo il 25 dicembre, confermando la tradizione dell'apertura di Capodanno e dei festivi, molto gradita dai veneziani, con orario ridotto 10.30-18.30».

Daniela Ghio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

