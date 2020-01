Libia, anni di errori italiani da correggere

Vittorio Parsi



Dalla caduta del colonnello Gheddafi, nel 2011, la politica libica dei governi italiani si è dimostrata spesso velleitaria, sovente in ritardo nella lettura della situazione e dei comportamenti degli attori locali e dei players internazionali, complessivamente incapace di trarre le conseguenze dal riorientamento strategico degli Stati Uniti e sempre dirottata da un dibattito politico domestico esclusivamente ossessionato dal blocco dei flussi migratori.

Così, mentre Washington è riuscita in soli otto anni a trasformare quello che era di fatto un lago americano in un mare contendibile da vecchi rivali (la Russia), ex alleati (la Turchia) e nuovi sfidanti (la Cina), Roma si ritrova con l'incubo della perdita della Libia.

Italia e Stati Uniti, su scala diversa, rischiano cioè di pagare il prezzo più alto per la crisi (dopo i libici, ovviamente). Per quanto riguarda Washington, l'ondivaga politica di Donald Trump rispetto a Cina, Russia e Turchia, ha finito con l'acuire e rendere forse irreversibili gli errori di valutazione commessi dal predecessore Barack Obama, che nel 2011 diede il semaforo verde all'iniziativa franco-britannica contro il colonnello e nel 2014 consentì l'escalation militare russa in Siria.

Ne è derivata la perdita dell'egemonia americana nel Mediterraneo e nel Medio Oriente, l'intensificazione (...)

Continua a pagina 23

© RIPRODUZIONE RISERVATA