LIBERI TUTTI

VENEZIA Liberi tutti. Tanta era la voglia di Fase 2 che probabilmente ci si è dimenticati di controllare le date. Sì, perché il nuovo decreto del presidente del Consiglio stabilisce il primo step del nuovo periodo di convivenza con il virus partirà il 4 maggio. E anche l'ordinanza del presidente della Regione, quella che di fatto allenta il giro di vite sugli spostamenti personali, è scattata solamente alle 18 di ieri. Dettagli, evidentemente: in città è bastato il discorso del presidente del Consiglio di domenica sera a scatenare le masse.

STRADE E NEGOZI

Le strade, soprattutto. Via Miranese, Corso del Popolo, via Forte Marghera, via Martiri: dal nulla dei giorni scorsi al traffico. Auto, sì ma anche pedoni, in passeggiata lungo gli argini dei canali, sui marciapiedi, nelle aree pedonali. Rigorosamente, però, con la mascherina d'ordinanza. Come i tanti che, ieri, si sono ritrovati alla fermata del bus. E qui, il distanziamento sociale diventa drammaticamente complicato: per evitare i tanto temuti assembramenti, qualcuno è arrivato ad aspettare l'autobus anche a dieci metri di distanza. E se Mestre piange, Venezia non ride: ieri, alle Zattere, più di qualcuno ha notato lo sciame di persone scendere dai motoscafi.

Qualcuno, meno imbarazzato e forse con un pizzico di malizia in più, ha tentato di fare il furbo. Da piazza Ferretto al centro storico, diversi locali hanno provato a vendere i propri prodotti con una tipologia di delivery indotta, per così dire. «La pasticceria che vende caffè in un bicchierino con un tappo di plastica e lo porge al cliente non può ritenersi vendita d'asporto - precisa il comandante della polizia locale Marco Agostini - ieri e domenica abbiamo provato a spiegare a tutti quegli esercenti che stavano operando un po' sul filo del rasoio cosa è possibile fare e cosa non lo è. Cercando di non multare nessuno». È comprensibile: due mesi di chiusura (che arriveranno a tre, stando alle tappe della fase 2 stabilite dal premier Giuseppe Conte: bar, negozi e ristoranti potranno riaprire il 1. giugno) sono un macigno pesantissimo per chi deve far quadrare i conti tra entrate e uscite. E se le prime sono a zero, le spese fisse continuano a essere una croce. E tra l'incudine dei lavoratori e il martello dello Stato c'è chi deve cercare di far rispettare le regole. «L'annuncio di domenica ha complicato ulteriormente il nostro lavoro - aggiunge Agostini - ci atteniamo alle disposizioni politiche, però arginare le iniziative poco corrette così è estremamente difficile».

VOGLIA DI NORMALITÀ

L'annuncio di Conte ha scatenato quella voglia (neanche tanto repressa) di normalità. Per entrare al mercato di Mestre, ieri mattina, c'era una coda di oltre duecento metri. Stesso discorso per i supermercati e per le ferramenta (negozi che, proprio per la diversa tipologia di prodotti in campionario, erano tra quelli che avevano potuto mantenere le serrande alzate), edicole e tabaccherie. Quarantena archiviata in anticipo, quindi. Una condizione che le autorità dovranno tenere d'occhio, pur a fatica: da un lato per evitare nuovi pericolosi ritorni di fiamma del virus, dall'altra per non rischiare che il post clausura degeneri nel caos.

Davide Tamiello

