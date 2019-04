Liberazione e San Marco, piazza divisa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL 25 APRILEVENEZIA Anche oggi, come è accaduto negli ultimi anni, piazza San Marco sarà divisa in due. Anzi, in tre. Da una parte, la ricorrenza per i 74 anni dalla Liberazione dell'Italia dal nazifascismo, con le celebrazioni ufficiali. Dall'altra e subito dopo l'alzabandiera, i venetisti che si raduneranno con le bandiere della Serenissima mentre le autorità saranno in Basilica per la messa. In mezzo, i veneziani che acquisteranno il bòcolo per la donna amata o che per un giorno ripristineranno il Liston, la passeggiata in...