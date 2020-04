LA CELEBRAZIONE

BELLUNO C'è prigionia e prigionia. Quella di oggi non è la stessa di un tempo. In tempi di Covid la festa della Liberazione assume un significato tutto nuovo. Ieri mattina autorità ridotte all'osso hanno sfilato con mascherina e distanza di sicurezza lungo le piazze e le vie di una città deserta, partendo dal municipio. Qualcuno dalle finestre delle case del centro storico ha scostato le tendine, per assistere, almeno così, alla cerimonia.

IN RETE

Il resto è fluttuato online. Il discorso del sindaco Jacopo Massaro, per esempio, è stato registrato nell'ufficio di Palazzo Rosso e consegnato ai cittadini alle 11 nel canale Youtube del Comune. Un 25 aprile che, di certo, passerà alla storia e che non poteva non passare per un raffronto immediato con il tempo attuale. Difficile, di reclusione, ma pur sempre di democrazia. E così nel discorso del primo cittadino di Belluno la democrazia ha trionfato perchè nei ritorni storici la storia non si ripete proprio del tutto. L'uomo prova a farla andare diversamente e, a volte, ce la fa. «Si tratta di un 25 aprile strano e irrituale ha esordito Massaro, ritto in piedi con la fascia tricolore addosso -, siamo soliti trovarci nelle piazze e scambiarci considerazioni su questa giornata, di solito. Oggi, invece, ci troviamo ognuno a casa propria. Spesso questa condizione ci porta a pensare di essere dei carcerati, dei reclusi, ma così non è. In prigione si trova colui che ha fatto qualcosa di male, noi invece siamo a casa perchè stiamo facendo qualcosa di bene, stiamo dimostrando cosa voglia dire l'esercizio dei principi democratici mettendo al centro dell'attenzione la comunità nel suo complesso, la democrazia». Il discorso è così proseguito illustrando il raffronto tra l'oggi e il domani, confortando i bellunesi e ringraziandoli per il sacrificio che stanno facendo. Nessun accenno alla fine del lockdown, al poi.

EROI MODERNI

«Stiamo sacrificandoci per la tutela della comunità intera ha continuato -, una caratteristica delle democrazie. Se non fossimo in una democrazia, per esempio, non saremmo tutti a casa oggi. Tutti coloro che non sono confacenti rispetto all'interesse di una parte che impone la propria visione verrebbero mandati al sacrificio perché non sarebbero ritenuti importanti. Noi, invece, ci stiamo sacrificando tutti per rendere possibile a tutti di stare bene e di tornare fuori dalle nostre abitazioni, in libertà». Un accenno a medici, oss e infermieri definiti eroi e quindi un'estensione del termine a tutta la popolazione che diventa eroica nel momento in cui rispetta le regole anche quando risultano pesanti. «Ci sono persone che sono eroi silenziosi e parlo di medici, infermieri, oss, forze dell'ordine e Protezione civile ha quindi dichiarato -, che si stanno impegnando e stanno sacrificando la famiglia e mettendo a repentaglio la propria vita per il dovere. Ma ci sono vari modi di compiere il proprio dovere, perciò dobbiamo essere tutti piccolissimi eroi perché tutti noi abbiamo la responsabilità della vita di tutti. Questa è la democrazia ed è per questo che stiamo accettando leggi faticose, che non sempre condividiamo ma che decidiamo di osservare perché sappiamo che sono democratiche, ovvero non fatte nell'interesse di qualcuno ma di tutti».

DOCENTE ILLUSTRE

Il discorso si è quindi concluso con un passaggio sull'Unione Europea e il difficile dialogo con gli altri Paesi all'inizio della pandemia. Poi la parola è passata a Carlo Fumian, professore di Storia contemporanea dell'Università di Padova e direttore del Centro di Ateneo per la storia della Resistenza e dell'Età contemporanea per un excursus storico su quello che è stato e continua ad essere il 25 aprile.

Alessia Trentin

