«Lí non scherzano, c'è la guerra civile»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TESTIMONIANZAFELTRE «Quella zona dell'Ucraina non è per niente sicura e credo che la scelta più giusta sia quella di andarsene il prima possibile». Il consiglio, se così si può chiamare, arriva da un ragazzo ucraino che da qualche anno vive nel Feltrino dove ha concluso gli studi e dove lavora. «La guerra in Ucraina - spiega - deriva da una situazione politica particolare che ha portato allo scontro gli stessi ucraini contro i connazionali filorussi, una guerra civile derivata da alcune volontà del governo di Mosca». La zona dove...