Si fa presto a dire lezioni on line. Ma per migliaia di studenti è un percorso ad ostacoli, fra la rete che non tiene e il collegamento che fa cilecca. Lo dice con chiarezza l'indagine dell'ateneo di Udine che ha voluto sondare gli umori dei suoi iscritti sull'effetto che fa la didattica on line nell'era del coronavirus e su come, soprattutto, potrebbe migliorare. Risultato? Su 13.512 studenti che hanno risposto, 4.847 hanno avuto difficoltà (il 36%). E di questi 3.479 abitano in Fvg. Se l'Università, guidata dal rettore Roberto Pinton, ha già deciso di correre ai ripari garantendo agli studenti tremila schede Sim con 100 Giga al mese e mille bonus per attrezzature informatiche, il problema - è evidente - è di ordine più generale. Perché dove annaspano in rete gli universitari, rischiano il naufragio (virtuale) anche le imprese e le famiglie. E la ricerca dell'ateneo mette in riga i punti fragili del nostro territorio. Che, sorpresa, non si trovano solo nelle aree considerate più depresse. Ma l'assessore regionale Sebastiano Callari assicura: «entro ottobre», se sarà possibile, tutte le scuole e le università del Friuli Venezia Giulia avranno la banda larga ed «entro il primo semestre del 2022» anche tutti i comuni della regione.

