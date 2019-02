Lezioni nell'orto, nei campi e in cucina La nuova frontiera per 15 disoccupate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGRAMMACIVIDALE Lezioni in cucina e nell'orto, fra radicchio e pomodori, tegoline e zucchine. Quaranta ore per imparare non solo come si curano le semine e si evitano i parassiti, ma anche come si possono cucinare poi gli ortaggi a metro zero ottenuti con pazienza ed impegno e come si possono rielaborare per ottenerne pietanze prelibate o come è meglio procedere per conservarli senza rischi per la salute.È il succo di un laboratorio agroalimentare e di orticoltura che andrà in scena a febbraio a Cividale, in collaborazione con il...