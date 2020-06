ISTRUZIONE

PADOVA Un assegno da 6,5 milioni di euro per riaprire l'anno scolastico, a settembre, in tutta sicurezza. Lo ha staccato il Ministero dell'Istruzione in direzione Padova: ogni scuola si troverà in saccoccia dai 50 agli 80 mila euro per garantire il distanziamento sociale e tutte quelle modalità preventive per scongiurare l'eventualità di nuovi contagi da Covid-19.

Nell'attesa che suoni la prima campanella dopo l'estate, intanto, ieri è squillata l'ultima. Virtuale s'intende, come sono andate in onda in streaming le lezioni da quando a febbraio si salutarono per l'ultima volta in carne ed ossa i compagni di classe. Dovevano essere le vacanze di carnevale, un ponte lungo quattro giorni. Il Coronavirus si insinuò con feroce prepotenza in quella mini-vacanza, dilatandola a dismisura. Fu così che la breve pausa s'allungò spropositatamente a tre mesi e mezzo. «Nella vita ci vogliono i riti», insegnava Antoine De Saint-Exupery ne Il Piccolo Principe, e rito è stato anche ieri: seppur via Skype, Zoom, comunque su piattaforma informatica, 125 mila studenti di città e provincia, hanno celebrato l'ultimo giorno di scuola, dicendo arrivederci e grazie. «Grazie ai presidi, al corpo docente e al personale che hanno dato una grande risposta, una generosità che va riconosciuta - rileva il professor Roberto Natale, direttore dell'Ufficio scolastico provinciale -, grazie a loro è andato tutto bene, fino all'ultimo giorno di lezione: i ragazzi si sono visti in videoconferenza, si sono salutati, si sono dati appuntamento a settembre. Il clima è stato sereno. Del resto un'indagine effettuata dalla Consulta degli Studenti ha evidenziato l'apprezzamento giovanile rispetto a questa esperienza di didattica a distanza; ovviamente ci sono anche criticità, ma riguardano più aspetti di dettaglio, come gli orari, la frequenza, l'avvicendamento delle lezioni. Grossomodo però il giudizio è positivo. Tutti i plessi scolastici, anche quelli meno dotati dal punto di vista informatico, hanno comunque utilizzato il registro elettronico, quindi si è riusciti ad affrontare l'emergenza, cosa niente affatto scontata. Il Ministero sta lavorando alacremente per la riapertura di settembre, per garantire due diritti: il diritto alla salute di studenti, insegnanti, operatori, e il diritto allo studio. La ripartenza sarà in sicurezza, il Ministero ha dotato mediamente le scuole di 65 mila euro ciascuna. Attendiamo direttive precise su come procedere».

L'APPUNTAMENTO

Appuntamento con la didattica giunto dunque al capolinea per molti, ma non per tutti. Il prossimo step per 6.834 ragazzi e ragazze sarà l'Esame di Stato che si terrà, Covid o non Covid. Al test di Maturità si presenteranno 6.674 studenti che hanno regolarmente frequentato le scuole pubbliche, 160 candidati privatisti. Gli esami di terza media, invece, coinvolgeranno 8.723 studenti. Dal punto di vista operativo il Ministero si è visto costretto a rivedere tutto. Il tradizionale esame di terza media, composto da più prove, è stato sostituito da una sola prova orale da sostenere a distanza. La data viene stabilita dai singoli istituti e il termine entro il quale dovranno concludersi tutti i colloqui sarà il 30 giugno. Scatterà il 17 giugno invece l'Esame di Maturità: è stato ridotto a una prova orale, da svolgere in presenza a scuola. La commissione sarà composta da sei membri tutti interni e solo un presidente esterno. Il test insomma sarà zippato ma la paura di affrontare il rito di passaggio nell'età adulta rimarrà, c'è da giurarci, invariata. E indimenticabile.

Federica Cappellato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA