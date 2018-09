Lezioni a domicilio per il piccolo malato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTREVISO Andrea, 8 anni, ha sconfitto la leucemia dopo il trapianto e non vede l'ora di tornare a scuola. Ma non si sa ancora quando potrà entrare in aula e incontrare di nuovo i suoi amici. Nella sua classe alcuni bambini non sono stati ancora vaccinati e per lui, che ha subito trattamenti chemioterapici, questa situazione potrebbe pregiudicare il già delicato stato di salute. In questi giorni Andrea rimarrà dunque a casa con i genitori, anche per completare il percorso di riabilitazione. E presto una maestra della scuola elementare...