Lettera dei sacerdoti: «Solidarietà ai confratelli e al nostro Patriarca»

L'INIZIATIVAMentre i volantini calunniosi e diffamatori continuano a comparire a Venezia, i sacerdoti veneziani hanno voluto far sentire la loro voce in difesa del Patriarca e hanno scritto una lettera di sostegno e di solidarietà ai confratelli calunniati e a Moraglia. Il testo è stato pubblicato in serata sulla pagina Facebook di Gente veneta con già diversi commenti e condivisioni.«Reverendo e carissimo Patriarca Francesco, carissimi confratelli sacerdoti - si legge nella lettera - ci giunge con dolore la notizia di un vile atto di...