PORTOGRUARO «Gli enti locali non possono sentirsi esonerati dal confermare le misure di sostegno per le aziende che più hanno sofferto e dall'introdurne di nuove». Ne è convinto il presidente di Confcommercio Portogruaro - Bibione - Caorle, Manrico Pedrina, che ha preso carta e penna e ha scritto una lettera a tutti i sindaci degli undici Comuni del Portogruarese per sensibilizzarli sulla situazione di molte imprese associate. La grave crisi economica causata dalla pandemia sta infatti causando ingenti perdite anche al settore terziario, con il commercio, i pubblici esercizi, il turismo, i servizi alla persona e i trasporti in ginocchio.

«Le aziende del Portogruarese, che costituiscono un elemento imprescindibile del tessuto socio-economico locale - scrive Pedrina - stanno affrontando tra mille difficoltà questo periodo così complesso, condizionato dalle misure anti-contagio introdotte a livello nazionale e regionale. La situazione di grave depressione economica rischia conseguentemente di portare alla chiusura numerose attività, con conseguente perdita di numerosi posti di lavoro. Oggi più che mai gli operatori economici sentono la necessità di poter contare sulle amministrazioni pubbliche locali, le più vicine tra le autorità di governo».

Pedrina ha ricordato che durante la prima fase dell'emergenza sanitaria, i Comuni del Portogruarese hanno introdotto provvedimenti che, a vario titolo, hanno cercato di agevolare le imprese. Oggi le aspettative sono non solo quelle di vedere confermate queste iniziative ma anche di vederne nascere di nuove. «Tra le azioni più attese delle imprese - spiega ancora il presidente del sodalizio - vi è senza dubbio la prosecuzione della politica di riduzione delle imposte comunali e, laddove possibile, l'introduzione di una consistente riduzione delle tariffe Tari, oltre a un azzeramento della stessa per i periodi di chiusura forzata delle attività commerciali. Si segnala, inoltre, che virtuose amministrazioni comunali in tutta Italia ed in Veneto, seppure nel rispetto degli equilibri di bilancio, sono riuscite a prevedere anche forme di contribuzione diretta, ad esempio per i costi di locazione degli immobili o per l'acquisto di Dispositivi di protezione individuale per le aziende che si sono trovate costrette a rimanere chiuse o a subire consistenti riduzioni degli orari di apertura. Sappiamo che anche per i Comuni non è facile operare in questa situazione ma è evidente che, oggi più che mai, risulta necessario che le amministrazioni pubbliche adottino politiche che rinnovino il legame di sinergia con il mondo imprenditoriale locale». Già in ottobre il presidente Pedrina aveva evidenziato come il Governo avesse chiesto grossi sacrifici al settore dei pubblici esercizi, chiedendo allo Stato di rendere immediatamente disponibili gli indennizzi annunciati.

