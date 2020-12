LA LETTERA

BELLUNO «Chiedo un intervento della Regione prima che muoia qualcuno». È questo il senso della lettera che, qualche giorno fa, la nipote di un'ospite della rsa di Cusighe ha scritto e poi inviato al governatore Luca Zaia. La struttura, gestita dalla Cooperativa Rosa di Agrate Brianza (Monza), è balzata agli onori della cronaca per la situazione drammatica che ospiti e personale sanitario stanno vivendo da ormai tre anni e che il covid ha amplificato a dismisura. In totale ci sono 39 persone con disabilità psichiatriche gravi e gravissime. «Da una quindicina di giorni si legge nella lettera sono tutti positivi al covid e con loro anche molti operatori e infermieri. Capirà bene la nostra preoccupazione per la salute di mia zia che ha 60 anni e che da molto tempo non posso vedere per le ragioni che tutti sappiamo». Ma non sono le uniche criticità: «Ho scoperto che mercoledì 2 dicembre, in struttura, non c'era nemmeno un infermiere e la somministrazione delle terapie farmacologiche del mattino è saltata. Ospiti, con patologie psichiatriche e fisiche gravi, sono stati alzati dal letto alle 11». Le parole sono state scritte dai parenti della donna ospite della rsa. Sorelle, fratelli, cognati e nipoti che ormai non sanno più a chi rivolgersi. «Le abbiamo provate tutte spiegano A nulla sono serviti gli incontri con i vertici dell'Usl 1 Dolomiti. O le varie segnalazioni ad altri organi di controllo non solo da parte di tutti i familiari degli ospiti, ma anche da parte del sindacato Uil e del personale sanitario attuale e vecchio. Le denunce sono sempre le stesse». Nello specifico, si parla di ospiti lasciati senza terapia, organici ridotti all'osso, personale costretto a cambiarsi in mezzo alla sporcizia e a svolgere turni di lavoro massacranti, camici non idonei a lavorare in ambiente covid. «Noi continueremo a rimanere uniti continua la lettera Porteremo avanti la nostra battaglia per risolvere la condizione drastica, e ahimè cronica, che permane ormai da molti anni e che adesso si è aggravata ancora di più. Non ci arrenderemo davanti a nulla». La speranza dei familiari, ora, è un intervento della Regione. Per questo si sono rivolti al governatore Zaia: «Presidente le chiedo di prendere in mano la questione e di intervenire il prima possibile affinché non debba morire qualcuno per far aprire gli occhi a chi può risolvere tutto questo. Vorrei essere ancora orgogliosa della sanità del nostro amato Veneto che ultimamente, agli occhi di tutti gli italiani, è vista come l'eccellenza».

Davide Piol

