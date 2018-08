Letta: il rancore ha sostituito la parola coesione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RIMINI «Il rancore ha sostituito la parola coesione che dovrebbe stare alla base di una comunità, anche nel momento del dolore». Gianni Letta (nella foto), giornalista e per anni sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con Silvio Berlusconi, commenta amaramente la reazione che si è registrata in Italia alla tragedia di Genova, nel corso di un intervento al Meeting di Rimini in cui ha ripercorso la sua vita: «Il terremoto fa parte di quelle cose della natura che ancora si possono comprendere, ma una tragedia come quella di Genova non...