LENDINARAUna quindicina di alberi abbattuti a Lendinara, danni alla rete elettrica che hanno lasciato diverse zone senza luce per alcune ore e danni di vario tipo in giardini e abitazioni, oltre a un grande spavento. Il maltempo che attorno alle 4,30 dell'altra notte si è abbattuto sull'area lendinarese ha tolto il sonno a tanti, perché per qualche minuto è sembrato che il vento fortissimo fosse sul punto di spazzar via ogni cosa e il ricordo pieno di timore è andato alla tromba d'aria del 24 giugno 1993. Fortunatamente stavolta di tromba...