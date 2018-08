CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LENDINARAIl traffico pesante che attraversa il centro urbano comporta rischi e disagi a Lendinara, dove d'ora in poi i mezzi pesanti non potranno più usare la Strada regionale 88, ma dovranno deviare sulla Transpolesana per migliorare la sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti. Il tratto lendinarese della strada Rovigo-Badia sarà off-limits per tutti i veicoli che a pieno carico superano le 7 tonnellate e mezzo, per via di un divieto stabilito dalla Giunta comunale che ha deciso di rispolverare un provvedimento già sperimentato per...