Legislatura al termine lo Ius soli è affossato Sinistra contro i dem `

IL CASOROMA Non ci credeva nessuno. Non lo voleva nessuno. A parte il Pd, ma in realtà - sotto sotto - neanche tutto il Pd. Visto che tra i dem, in questi mesi, in molti ripetevano scherzando amaramente: «Quanti voti perderemo alle prossime elezioni, se approviamo lo ius soli? Tutti o ce ne resterà qualcuno?». Ma non sono stati i 29 senatori del Pd assenti in aula ad affossare, prima ancora che partisse, questa legge a cui la sinistra tiene, almeno culturalmente. Le assenze dem non sono state determinanti, le assenze di tutti gli altri - a...