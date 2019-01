Legionella nell'acqua della Polfer

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE Legionella nell'impianto che fornisce l'acqua del bagno usato dalla Polizia ferroviaria in stazione a Udine. La conferma, come fa sapere la società ferroviaria, è arrivata nei giorni scorsi da parte del responsabile del servizio di prevenzione e protezione di Rfi, dopo i riscontri effettuati su un campione. Rfi tiene a precisare che le analisi «hanno riscontrato la presenza del batterio solo negli impianti che riforniscono il bagno della Polfer. È già intervenuta una ditta specializzata per la sanificazione e il problema è...