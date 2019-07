CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Leggo di un filo sottile - quello della vita - spezzato inesorabilmente, irreparabilmente e, come troppo spesso accade, senza motivo. Leggo le dichiarazioni di chi afferma... di non essersi accorto dell'urto e di avere bevuto solo dopo essere rincasato. Valuteranno gli inquirenti, per carità.Quello che leggo, però, mi addolora e mi ferisce comunque, e non solo per la doverosa vicinanza che esprimo ai familiari delle vittime. In questo caso è la strada ad insegnare un concetto fondamentale in ogni società civile: ognuno di noi è interprete...