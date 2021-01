L'APPELLO

VENEZIA È come un cane che si morde la coda: meno soldi per i trasporti pubblici obbligano a ridurre i servizi, lasciando a casa lavoratori e creando disagi per gli utenti. Ma, con l'emergenza Covid che riduce la portata dei mezzi al 50 per cento per evitare le resse, si rischia l'assalto a bus e motoscafi innescando affollamenti a bordo come agli imbarcaderi. Insomma, le corse non si possono tagliare e, ieri pomeriggio, Fit Cisl e Uil Trasporti hanno lanciato un appello al prefetto Vittorio Zappalorto, all'assessora regionale ai Trasporti Elisa De Berti e al sindaco (della città ma anche metropolitano) Luigi Brugnaro, «perché - dicono i sindacati - vanno cercate risorse economiche aggiuntive per il trasporto pubblico locale veneziano, pescando anche dalla Legge speciale».

«A causa della situazione pandemica - ricordano Marino De Terlizzi e Francesco Sambo, per le segreterie regionali di Fit Cisl e Uil Trasporti - il Tpl veneziano di gomma e acqua è oggetto di una grave crisi economica e finanziaria che perdura ormai da un anno, generata soprattutto dal drastico crollo dei passeggeri e dei turisti trasportati. Questa situazione ha evidenziato le criticità di aver in gran parte sostenuto economicamente, sino ad oggi, i servizi di mobilità veneziana attraverso le entrate». Entrate che non ci sono più e qui, da un lato, Cisl e Uil denunciano le preoccupanti ricadute sui lavoratori «in quanto le sole risorse della cassa integrazione non bastano a garantire il fabbisogno economico, mentre quelle messe a disposizione dal Governo per il settore, che tra l'altro devono essere ancora liquidate interamente, stentano a coprire i costi e i mancati ricavi delle imprese, che in alcuni casi rischiano il fallimento»; sull'altro fronte, quello dell'utenza, i sindacati sottolineano come i tagli a linee e corse avranno ripercussioni sull'occupazione di tutti i lavoratori e i cittadini. «Il servizio nel settore della navigazione integrato a quello su gomma garantisce i collegamenti tra isole e terraferma, vitali e indispensabili per la mobilità di Venezia - riprende la lettera inviata a Zappalorto, De Berti, Brugnaro e, sempre per il Comune, anche all'assessore alle Società partecipate, Michele Zuin -. Nella navigazione non è consigliabile rivedere la quantità e qualità del servizio attuale che ha già carattere di essenzialità». Tutto questo, insomma, per chiamare in causa in primis il sindaco Luigi Brugnaro «al quale chiediamo che sia in prima linea nel cercare risorse aggiuntive assieme alla Regione presso il Governo, inserendo un capitolo di spesa nella Legge speciale per garantire il Tpl veneziano, in relazione alla specificità della città». Il rischio, altrimenti, è di restare tutti a piedi.

